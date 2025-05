Giro d' Italia Women 2025 per la prima volta arrivo di tappa a Valdobbiadene

Il Giro d'Italia Women 2025 segnerà una svolta storica con l'arrivo di tappa a Pianezze di Valdobbiadene. Questa località, celebre per le sue meravigliose colline, ospiterà per la prima volta una tappa del prestigioso evento, presentando un percorso impegnativo e scenografico che promette di esaltare il ciclismo femminile. Una straordinaria opportunità per mettere in luce una delle perle del trevigiano.

Per la prima volta nella storia del ciclismo femminile, Pianezze di Valdobbiadene sarà sede di un arrivo di tappa del Giro d'Italia Women. Una novità assoluta che porta sul palcoscenico internazionale una delle salite più suggestive del trevigiano. Sarà un arrivo impegnativo e scenografico...

