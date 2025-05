Giro d’Italia tappa 16 | 203 km in Trentino tra salite impegnative e chiusure stradali

Il 27 maggio si svolge la sedicesima tappa del Giro d'Italia, un impegnativo percorso di 203 km tra le montagne del Trentino. Dopo il tappone del Grappa e la giornata di riposo, i ciclisti affronteranno salite ardue e possibili chiusure stradali, con un'attesissima conclusione in salita a San Valentino di Brentonico. I tifosi possono aspettarsi emozioni forti e colpi di scena in questa tappa cruciale.

