Giro d’Italia Scaroni e Fortunato spezzano il digiuno italiano Scattano Pellizzari e Carapaz soffre Del Toro | La nuova classifica

Nella 16esima tappa del Giro d'Italia, da Piazzola sul Brenta a San Valentino, il fascino della competizione si fa sentire con sorprese ed emozioni. Scaroni e Fortunato interrompono il digiuno del ciclismo italiano, mentre Pellizzari scatta in testa e Carapaz affronta difficoltà. Con l'arrivo delle autentiche montagne, la classifica viene rivoluzionata, promettendo una terza settimana da brivido per gli appassionati.

Un’altra tappa spettacolare, un’altra volta il Giro d’Italia ribaltato. Comincia la terza settimana, arrivano le vere montagne e la classifica viene stravolta. Di più, rivoluzionata. Succede di tutto nella 16esima tappa da Piazzola sul Brenta a San Valentino (Brentonico). Finalmente si interrompe il digiuno italiano, grazie alla splendida vittoria di Christian Scaroni in coppia con il compagno della Astana Lorenzo Fortunato. Crollano i due grandi favoriti della vigilia: Primoz Roglic ritirato dopo l’ennesima caduta, Juan Ayuso crollato in salita. Rientra in classifica Giulio Pellizzari, che completa la tripletta azzurra a Brentonico... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giro d’Italia, Scaroni e Fortunato spezzano il digiuno italiano. Scattano Pellizzari e Carapaz, soffre Del Toro | La nuova classifica

