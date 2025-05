Giro d’Italia Roglic costretto al ritiro dopo l’ennesima caduta | crolla anche Ayuso

Il Giro d'Italia 2025 perde uno dei suoi grandi protagonisti: Primoz Roglic, vincitore del 2023, è costretto al ritiro dopo un'altra caduta. Nonostante gli sforzi per resistere, l'incidente in discesa segna la fine della sua corsa. Anche Ayuso subisce un duro colpo, evidenziando le insidie di questa edizione del giro.

Questa volta Primoz Roglic ha davvero alzato bandiera bianca. Ha provato a stringere i denti, ma l’ennesima caduta nel suo sfortunato Giro d’Italia 2025 l’ha costretto al ritiro definitivo. Il vincitore del Giro 2023, dato come favorito anche quest’anno, è rimasto coinvolto in un incidente in discesa, accanto a Richard Carapaz, durante la 16esima tappa da Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico), di 203 chilometri. L’ecuadoriano è rientrato nel gruppo, mentre lo sloveno ha abbandonato la competizione. Nelle scorse settimane Roglic era già stato coinvolto in un paio di cadute ( una nella tappa di Siena e una a Gorizia ) ed aveva accumulato anche un notevole ritardo dalla maglia rosa di Isaac Del Toro... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giro d’Italia, Roglic costretto al ritiro dopo l’ennesima caduta: crolla anche Ayuso

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giro d'Italia, Primoz Roglic non si ritira: domani sarà al via per la 16^ tappa; Roglic: In questo momento non posso competere con Del Toro ed Ayuso; ROGLIC. «GIORNATA DIFFICILE, MA E' PRESTO PER CAPIRE SE ALLA FINE SARA' IMPORTANTE O MENO»; Roglic non sta bene, è a rischio ritiro. Il ds: Soffre, decideranno i dottori. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Roglic si ritira durante la 16sima tappa del Giro d’Italia: lo sloveno è caduto anche oggi - Primoz Roglic si è ritirato dal Giro d'Italia nel corso della 16sima tappa che si sta correndo sotto la pioggia: fatale l'ennesima caduta del 35enne sloveno ... 🔗Segnala fanpage.it

Giro: 16/a tappa; Roglic cade e si ritira - Lo sloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora) si è ritirato dal Giro d'Italia. Lo sloveno, che alla vigilia della corsa rosa era dato come favorito, era 10/o in classifica generale ed è stato coinvolto in ... 🔗Si legge su msn.com

Clamoroso al Giro d’Italia: si ritira il favorito Roglic dopo un’altra caduta - Il campione sloveno cade per la terza volta in questo Giro d'Italia ed è costretto al ritiro. A tradirlo l'asfalto bagnato nella durissima tappa di alta montagna che potrebbe risultare decisiva per la ... 🔗Riporta msn.com

Primoz Roglic Out: Giro d’Italia 2025 Loses Its Champion In Stage 16