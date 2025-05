Giro d’Italia oggi | tappa 16 a Scaroni Carapaz fa saltare il banco crisi Del Toro La nuova classifica

Oggi, nella sedicesima tappa del Giro d'Italia 2025, i corridori affrontano il temibile percorso Brenta-San Valentino. Con Richard Carapaz pronto a sorprendere e una crisi che investe il team del Toro, la competizione si fa avvincente. Tra pioggia e sfide alpine, i colpi di scena non mancheranno. Scopriamo insieme l'andamento della giornata e la nuova classifica!

Brenta-San Valentino (Brentonico), 27 maggio 2025 - La tappa 16 vede l'arrivo delle Alpi al Giro d'Italia 2025, e lo spettacolo non manca, così come i colpi di scena su un percorso durissimo, nella frazione forse più difficile di questa edizione. In una giornata che comincia con la pioggia e termina con il sole non mancano le cadute: ne fanno le spese Joshua Tarling e Alessio Martinelli, con quest'ultimo protagonista di uno spettacolare volo in un burrone, ma anche Primoz Roglic, che abdica e si ritira, mettendo fine a una Corsa Rosa stregata. Le Alpi presentano il loro conto anche a Juan Ayuso prima e Isaac Del Toro poi: lo spagnolo va alla deriva sulla salita di Santa Barbara, mentre il messicano paga dazio sull'ascesa finale, accesa da un Richard Carapaz straripante... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net