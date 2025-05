Giro d’Italia oggi la 16esima tappa | orario percorso e dove vederla

Il Giro d'Italia riprende oggi con la sedicesima tappa, che si snoda per 203 chilometri tra Piazzola del Brenta e San Valentino. Dopo un giorno di riposo, i corridori affrontano il primo autentico tappone alpino di questa edizione. Scopri orari, percorso e come seguire la gara in diretta!

(Adnkronos) – Dopo il giorno di riposo, torna il Giro d'Italia con la sedicesima tappa. Oggi, martedì 27 maggio, tocca alla frazione 16 della Corsa Rosa: si parte da Piazzola del Brenta e si arriva a San Valentino per un totale di 203 chilometri di percorso. Si tratta del primo vero tappone alpino dell'edizione 2025 . Nessun post correlato... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Giro d’Italia, oggi la 16esima tappa: orario, percorso e dove vederla

Su questo argomento da altre fonti

Mads Pedersen vince la Tappa 13 del Giro d’Italia 2025; Giro d’Italia, martedì prossimo divieti e modifiche alla viabilità; Giro d’Italia 2025, oggi la 14ª tappa Treviso-Nova Gorica: il percorso e dove seguirla in tv; Giro d'Italia 2025, Carlos Verona vince la 15^ tappa Fiume Veneto-Asiago, Del Toro in rosa. 🔗Ne parlano su altre fonti

Giro d'Italia, oggi la 16esima tappa: orario, percorso e dove vederla - (Adnkronos) - Dopo il giorno di riposo, torna il Giro d'Italia con la sedicesima tappa. Oggi, martedì 27 maggio, tocca alla frazione 16 della Corsa Rosa: si parte da Piazzola del Brenta e si arriva a ... 🔗Da msn.com

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Piazzola sul Brenta-San Valentino: orari TV, diretta e percorso - Oggi riparte il Giro d'Italia con la terza settimana che scatta dalle Alpi con arrivo a San Valentino, con 209 chilometri di pura montagna ... 🔗Scrive fanpage.it

Giro d’Italia 2025, oggi 16^ tappa Piazzola sul Brenta - San Valentino: percorso e orari - Leggi su Sky TG24 l'articolo Giro d’Italia 2025, oggi 16^ tappa Piazzola sul Brenta - San Valentino: percorso e orari ... 🔗tg24.sky.it scrive

TRAGEDIA AL GIRO D'ITALIA: STRONCATO DA UN INFARTO. IL TEMPO DI SCENDERE DALLA BICI E MUORE