Giro d' Italia brutta caduta per Alessio Martinelli

Durante la tappa odierna del Giro d'Italia, un tragico incidente ha coinvolto Alessio Martinelli, giovane ciclista valtellinese del 2001. Mentre faceva parte di un gruppo di 23 corridori in fuga, Martinelli ha avuto una brutta caduta in discesa, a poco piĂą di 100 km dal traguardo, a causa dell'asfalto reso scivoloso. Le conseguenze dell'incidente stanno suscitando preoccupazione tra gli appassionati di ciclismo.

Bruttissima caduta per Alessio Martinelli impegnato nella tappa odierna del Giro d'Italia: il corridore valtellinese, classe 2001, che faceva parte del gruppo in fuga, composto da ben 23 corridori, stava affrontando una discesa a poco piĂą di 100 km dall'arrivo quando, a causa dell'asfalto reso

