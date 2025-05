Giro d’Italia 2025 un italiano vince la 16esima tappa | è Christian Scaroni

Christian Scaroni regala finalmente un sorriso all’Italia, conquistando la 16esima tappa del Giro d'Italia 2025. In una lunga e avvincente fuga di 203 km da Piazzola sul Brenta a San Valentino (Brentonico), Scaroni taglia il traguardo tenendosi per mano con il suo compagno, segnando così la prima vittoria nostrana in questa edizione della storica corsa ciclistica.

Arriva finalmente la prima vittoria italiana al Giro d’Italia 2025. La ottiene Christian Scaroni nella 16a tappa, Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico), di 203 km, secondo arrivo in quota di questa edizione. Al termine di una lunga fuga Scaroni è arrivato tenendosi per mano con il compagno di squadra della XDS Astana Lorenzo Fortunato. A completare il podio un altro italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe) arrivato a 55?. “Sto sognando, non ho ancora realizzato la vittoria di oggi. Non poteva esserci un finale migliore con me e Fortunato, ci siamo messi d’accordo che io prendevo la tappa e lui la maglia di leader degli scalatori”, ha commentato a caldo un commosso Scaroni... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d’Italia 2025, un italiano vince la 16esima tappa: è Christian Scaroni

Giro D'italia: tutte - Il messicano si stacca nel primo tappone, ma difende il primato della corsa e mantiene 25" su Yates. Male Tiberi, crolla Ayuso ... 🔗gazzetta.it scrive

Giro d'Italia, la classifica generale: Yates e Carapaz recuperano su Del Toro. Pellizzari in top 10 - Del Toro salva la maglia rosa per un soffio. Sorprende Gee, che risale al quarto posto. Caruso e Tiberi restano vicini ai migliori ... 🔗Come scrive gazzetta.it

La 16a tappa del Giro d’Italia si tinge d’azzurro: trionfa Scaroni davanti a Fortunato e Pellizzari - Lorenzo Scaroni vince la 16a tappa del Giro d'Italia 2025 Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico) davanti a Fortunato e Pellizzari per un podio ... 🔗Lo riporta fanpage.it