Giro d’Italia 2025 tappa di oggi Piazzola sul Brenta-San Valentino Brentonico | orari percorso favoriti Salite a volontà sulle Alpi

Oggi si svolge la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2025, da Piazzola sul Brenta a San Valentino (Brentonico). Con l’ultima settimana della corsa rosa in corso, i ciclisti affrontano le impegnative salite alpine che promettono emozioni e colpi di scena. Scopriamo insieme il percorso, gli orari e i favoriti per questa giornata di grande ciclismo!

Inizia l’ultima settimana al Giro d’Italia 2025. Dopo il terzo giorno di riposo della Corsa Rosa oggi appuntamento con la sedicesima tappa: la Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico). Ci sono finalmente le grandi montagne, sarà spettacolo assicurato. Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Quasi cinquemila metri di dislivello in una giornata durissima sulle Alpi. Dopo una cinquantina di chilometri pianeggianti il primo GPM di giornata: La Fricca (13 chilometri al 4,3%). È solo l’inizio: lunga discesa e si approccia il prima categoria di Candriai (10,3 chilometri al 7... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico): orari, percorso, favoriti. Salite a volontà sulle Alpi

Ne parlano su altre fonti

Mads Pedersen vince la Tappa 13 del Giro d’Italia 2025; Giro d’Italia 2025, oggi la 14ª tappa Treviso-Nova Gorica: il percorso e dove seguirla in tv; Ciclismo, Giro d’Italia 2025: all’australiano Plapp l'ottava tappa Giulianova-Castelraimondo; Giro d’Italia 2025, Top/Flop del giorno. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Giro d’Italia 2025, inizia la settimana decisiva: Del Toro in maglia rosa sogna la storia - Domani prende il via la terza e ultima settimana del Giro d’Italia 2025, quella che, come da tradizione, deciderà chi sarà l’uomo a indossare la Maglia Rosa sul ... 🔗Si legge su msn.com

Giro d'Italia, la tappa di San Valentino è la prima delle tre decisive - Non ci si può più nascondere. La tappa di San Valentino è la prima delle tre tappe che sono destinate a determinare il vincitore di questa edizione della corsa rosa. Oltre 5.000 metri di dislivello. 🔗Lo riporta corrieredellosport.it

Giro d'Italia, Piazzola sul Brenta si colora di rosa: oggi il passaggio del corteo davanti a Villa Contarini - PIAZZOLA SUL BRENTA - Il cielo di Piazzola sul Brenta, e non solo quello, è rosa. Rosa, il colore del Giro d'Italia: questa mattina alle 11.25 dal cuore della città, piazza ... 🔗Si legge su ilgazzettino.it

Giro d'Italia 2025 | Stage 15: Highlights