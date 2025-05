Giro d’Italia 2025 tappa di oggi Piazzola sul Brenta-San Valentino Brentonico | orari percorso favoriti Arrivano le Alpi Ayuso attacca Del Toro?

Oggi è il grande giorno della sedicesima tappa del Giro d'Italia 2025, che vede i corridori affrontare il percorso da Piazzola sul Brenta a San Valentino (Brentonico). Con l'ingresso delle maestose Alpi, ci si aspetta un'andatura frenetica e attacchi decisivi, tra cui quello di Ayuso e del Toro. Scopriamo insieme gli orari, il tracciato e i favoriti per questa emozionante frazione.

Inizia l’ultima settimana al Giro d’Italia 2025. Dopo il terzo giorno di riposo della Corsa Rosa oggi appuntamento con la sedicesima tappa: la Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico). Ci sono finalmente le grandi montagne, sarà spettacolo assicurato. Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA 2025 DALLE 11.20 PERCORSO. Quasi cinquemila metri di dislivello in una giornata durissima sulle Alpi. Dopo una cinquantina di chilometri pianeggianti il primo GPM di giornata: La Fricca (13 chilometri al 4,3%)... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico): orari, percorso, favoriti. Arrivano le Alpi, Ayuso attacca Del Toro?

