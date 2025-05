Giro d’Italia 2025 sedicesima tappa | tutte le classifiche e le maglie Lorenzo Fortunato irraggiungibile tra gli scalatori

Nella sedicesima tappa del Giro d'Italia 2025, caratterizzata da un percorso di 203 km tra Piazzola sul Brenta e San Valentino, Christian Scaroni della XDS Astana Team si è imposto come leader della giornata. Tra le notizie salienti, Lorenzo Fortunato si conferma imbattibile nella classifica scalatori, consolidando la sua posizione di punta. Scopriamo tutte le classifiche e le maglie in palio in questa emozionante frazione della corsa rosa.

La sedicesima tappa dell’ edizione numero 108 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, la frazione con partenza da Piazzola sul Brenta ed arrivo a San Valentino (Brentonico) dopo 203 km, ha visto primeggiare, tra i 164 corridori ancora in gara, l’italiano Christian Scaroni, della XDS Astana Team, ma non sono cambiati i leader delle quattro principali graduatorie individuali. Il messicano Isaac del Toro, della UAE Team Emirates – XRG, infatti, ha difeso sia la Maglia Rosa, di leader della classifica generale, che, ovviamente, quella Bianca, che contraddistingue il primato nella graduatoria riservata ai giovani... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, sedicesima tappa: tutte le classifiche e le maglie. Lorenzo Fortunato irraggiungibile tra gli scalatori

