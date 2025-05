Giro d’Italia 2025 | Scaroni vince la tappa di Brentonico davanti al compagno Fortunato Del Toro sempre in rosa

Il Giro d'Italia 2025 regala emozioni inaspettate nella sedicesima tappa, con il ciclista Scaroni che trionfa a Brentonico, superando il compagno di squadra Fortunato. Ma la vera sorpresa è l'inossidabile Del Toro, che conserva la maglia rosa. Scopri tutti i dettagli di questa avvincente tappa, da Piazzola sul Brenta a San Valentino.

Podio tutto italiano al Giro d'Italia 2025 per la sedicesima tappa, la Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico) di 203 chilometri

