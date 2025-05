Giro d’Italia 2025 Primoz Roglic | Fare classifica non è più realistico Pellizzari può fare la sua corsa

Primoz Roglic affronta la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2025 con le ossa rotte dopo un inizio difficile. Nonostante le sfide e una significativa perdita di tempo, lo sloveno non si arrende. Intanto, il corridore Pellizzari si prepara a puntare su una prestazione personale, riflettendo su come fare classifica per Roglic sembri ormai poco realistico. La Corsa Rosa continua a riservare sorprese.

Primoz Roglic è uscito con le ossa rotte dalle prime due settimane del Giro d’Italia 2025, ma si è comunque presentato stamattina al via della sedicesima tappa della Corsa Rosa. Lo sloveno, che aveva perso 1’30” dagli altri big nella frazione di Asiago, sembrava infatti a rischio ritiro per una condizione fisica lontana dal top a causa dei dolori per le cadute collezionate tra la frazione di Siena e la ricognizione della cronometro Lucca-Pisa. “Sicuramente sto un po’ meglio rispetto a ieri, ma vedremo cosa significa perché ho bisogno di un notevole progresso per stare davvero bene. Non importa il meteo, è quello che è... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, Primoz Roglic: “Fare classifica non è più realistico, Pellizzari può fare la sua corsa”

Approfondimenti da altre fonti

Mads Pedersen vince la Tappa 13 del Giro d’Italia 2025; Giro d’Italia 2025, oggi la 14ª tappa Treviso-Nova Gorica: il percorso e dove seguirla in tv; Ciclismo, Giro d’Italia 2025: all’australiano Plapp l'ottava tappa Giulianova-Castelraimondo; Giro d’Italia 2025, Top/Flop del giorno. 🔗Ne parlano su altre fonti

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Piazzola sul Brenta-San Valentino: orari TV, diretta e percorso - Oggi riparte il Giro d'Italia con la terza settimana che scatta dalle Alpi con arrivo a San Valentino, con 209 chilometri di pura montagna ... 🔗Scrive fanpage.it

La terza settimana del Giro d'Italia è un calcolo sbilanciato - Da Piazzola sul Brenta è iniziata l'ultima settimana della corsa rosa. Un lungo viaggio montano che terminerà sabato al Sestriere ... 🔗Riporta ilfoglio.it

Giro d’Italia 2025, oggi 16^ tappa Piazzola sul Brenta - San Valentino: percorso e orari - Leggi su Sky TG24 l'articolo Giro d’Italia 2025, oggi 16^ tappa Piazzola sul Brenta - San Valentino: percorso e orari ... 🔗Segnala tg24.sky.it