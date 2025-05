Giro d’Italia 2025 Eddie Merckx | Del Toro è un fuoriclasse ma Carapaz e Simon Yates hanno più esperienza

Nel corso del programma "Processo alla Tappa" su Rai 2 HD, la leggenda del ciclismo Eddie Merckx ha analizzato il Giro d'Italia 2025. Ha elogiato Christian Scaroni, vincitore della frazione odierna, e discusso delle potenzialità di Isaac Del Toro, sottolineando la sua classe, ma anche l'importanza dell'esperienza di ciclisti come Richard Carapaz e Simon Yates nel corso della competizione.

Nel corso del " Processo alla Tappa ", trasmissione andata in onda su Rai 2 HD, è intervenuto il belga Eddie Merckx, che ha parlato del vincitore della frazione odierna del Giro d'Italia 2025, Christian Scaroni, della Maglia Rosa, il messicano Isaac Del Toro, e dei possibili contendenti per il successo finale. La prestazione del vincitore odierno: " Penso che oggi la tappa dai primi chilometri è stata aperta, le fughe, e poi dopo anche sul finale abbiamo visto Scaroni, che già all'inizio dell'anno ha fatto bene alla Tirreno poi al Turchia, ed adesso, è veramente un bel corridore ". La difficoltà della Maglia Rosa: " Oggi è stato un po' in difficoltà Del Toro, però lui ha 21 anni, ha già fatto tanti sforzi in questo Giro d'Italia ed adesso paga un po'...