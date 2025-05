Giro d’Italia 2025 dove vedere la tappa di oggi Piazzola sul Brenta-San Valentino | orari TV diretta e percorso

Il Giro d'Italia 2025 prosegue con una tappa entusiasmante che parte dalle maestose Alpi e si conclude a San Valentino, coprendo 209 chilometri di sfide montane. Scopri dove vedere la diretta TV e in streaming su Rai 2 e Rai Sport HD, e segui il percorso di questa avvincente corsa. Non perdere l'opportunitĂ di vivere l'emozione del ciclismo!

Oggi riparte il Giro d'Italia con la terza settimana che scatta dalle Alpi con arrivo a San Valentino, con 209 chilometri di pura montagna. Diretta in TV e in streaming su Rai 2 e su Rai Sport HD... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Piazzola sul Brenta-San Valentino: orari TV, diretta e percorso

