Giro d’Italia 2025 Davide Cassani | Oggi c’è stata la riscossa del ciclismo italiano

Il Giro d'Italia 2025 segna una svolta per il ciclismo italiano, come evidenziato da Davide Cassani durante il “Processo alla Tappa” su Rai 2 HD. La sedicesima frazione ha visto il trionfo di Christian Scaroni, che ha preceduto il compagno Lorenzo Fortunato. Cassani ha anche affrontato la recente caduta di Scaroni alle Strade Bianche, sottolineando l'importanza di affrontare le sfide con determinazione.

Davide Cassani è intervenuto nel corso del " Processo alla Tappa ", andato in onda su Rai 2 HD al termine della 16ma frazione del Giro d'Italia 2025 di ciclismo su strada, vinta da Christian Scaroni davanti al compagno di squadra Lorenzo Fortunato. Cassani torna sulla caduta di Scaroni alle Strade Bianche e sull' intervento di Bettiol: " E' stato il primo ad intervenire perché lo ha visto per terra, si è fermato, gli ha dato due due schiaffoni, ha cercato comunque di rianimarlo, è stata una brutta caduta per lui che, come avete sentito, era partito alla grande con tre vittorie quest'anno ". La condotta di gara di Lorenzo Fortunato: " E' giusto applaudire Lorenzo Fortunato, nell'ottava tappa è andato ad un soffio dalla Maglia Rosa, ma lì ha aiutato Ulissi, qui è stato di parola, è stato fantastico, ed ha lasciato la vittoria a Scaroni, ma devo dire che oggi c'è stata la riscossa del ciclismo italiano "...