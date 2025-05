Giro d’Italia 2025 Christian Scaroni | Fortunato è un compagno di squadra incredibile

Il Giro d'Italia 2025 si colora di azzurro grazie a una giornata storica, con Christian Scaroni e Lorenzo Fortunato protagonisti di una straordinaria tripletta sul traguardo di San Valentino. I compagni di squadra dell'Astana tagliano insieme il traguardo, celebrando un trionfo che rimarrà nella memoria degli appassionati di ciclismo. Un momento di grande emozione per il team e per il nostro paese.

L'Italia si sblocca al Giro e lo fa in grande stile, vivendo una giornata memorabile. Una clamorosa tripletta sul traguardo di San Valentino con l'arrivo in parata di Christian Scaroni e Lorenzo Fortunato, compagni di squadra all'Astana e giunti sul traguardo mano nella mano in totale trionfo. Alle loro spalle poi uno spettacolare Giulio Pellizzari, che, liberato dal ritiro di Primoz Roglic, scatta in faccia ai big della classifica generale e si regala un finale di Giro da sogno. Si tratta della prima vittoria in carriera al Giro d'Italia per Christian Scaroni: " Sono veramente felice. Io e Fortunato abbiamo fatto una grande corsa...