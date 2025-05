Giro d’Italia 2025 arrivano Tonale e Mortirolo! La distanza dal traguardo non esclude altre sorprese…

L'ultima settimana del Giro d'Italia 2025 porta con sé emozioni forti e imprevisti: il primo tappone di montagna segna una svolta decisiva per i favoriti. Tra ritiri shock come quello di Primoz Roglic e sfide da affrontare, i ciclisti stanno per misurarsi con le temute salite del Tonale e del Mortirolo, promettendo ulteriori sorprese e colpi di scena nella lotta per la maglia rosa.

L'ultima settimana del Giro d'Italia 2025 si è aperta con il botto. Il primo tappone di montagna fa malissimo ai grandi favoriti della vigilia e rivoluziona ulteriormente la classifica generale. I due principali candidati alla vittoria vivono una giornata da incubo, con Primoz Roglic ritirato e con Juan Ayuso che va in crisi e abbandona ogni sogno di conquistare la maglia rosa. Un simbolo del primato che è ancora indosso a Isaac del Toro, ma il messicano della UAE ha avuto il primo vero cedimento, con Simon Yates e soprattutto Richard Carapaz che hanno accorciato ulteriormente su di lui. Dopo il giorno di riposo c'era davvero grandissima attesa per la tappa odierna ed è stato spettacolo fino al traguardo di San Valentino...

