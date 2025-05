Girava armato durante la festa Scudetto | scarcerato il tiktoker Michele Napolitano

Michele Napolitano, il tiktoker arrestato per aver girato armato durante i festeggiamenti per lo scudetto, è stato scarcerato dopo che il gip del Tribunale di Napoli ha convalidato il suo arresto, concedendogli gli arresti domiciliari. La decisione è stata influenzata dalla collaborazione del giovane con le autorità, supportata anche dai suoi legali. Napolitano sconterà, quindi, la misura cautelare nella propria abitazione.

