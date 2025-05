Giovannini sapore di casa | Parigi un oro da brivido

In un emozionante ritorno a Modena, Gaia Giovannini, il pilastro della Nazionale olimpica, celebra il suo legame indissolubile con la città. Tra il calore del PalaPanini e l'abbraccio del pubblico, la campionessa riflette sul suo percorso, narrando come ogni traguardo raggiunto rappresenti un "sapore di casa", un tesoro prezioso da custodire, proprio mentre la sua carriera continua a brillare tra le stelle dello sport.

È tornata nella sua Modena, "un posto che per me sarà sempre casa", per sentire il calore del PalaPanini, l’abbraccio di un pubblico che ha accolto con grande gioia la Nazionale campione olimpica di cui lei, Gaia Giovannini, nata e cresciuta tra Anderlini e Montale, è ormai pilastro irrinunciabile. Su di lei e su Alice Degradi ricadrà con ogni probabilità la scelta su chi dovrà affiancare Myriam Sylla per sostituire Caterina Bosetti con vista sulla Volleyball Nations League e sui Mondiali in Thailandia a settembre, e il torneo dello scorso weekend sotto la Ghirlandina è stato un primo banco di prova... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giovannini, sapore di casa: "Parigi, un oro da brivido"

