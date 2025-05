Giovannacci su classifica Sole 24 Ore | Investiamo sui giovani proprio perché ce n’è bisogno

L'articolo analizza la recente classifica del Sole 24 Ore che pone Parma tra le migliori città per la qualità della vita degli over 65. Giovanni accusa il sistema di privilegiare le esigenze degli adulti, trascurando i giovani. Sottolinea la necessità di investire su questa fascia di età, poiché rappresenta il futuro e il loro contributo è essenziale per un progresso autentico e duraturo.

‘La classifica del Sole 24 Ore premia Parma tra le migliori città per la qualità della vita degli over 65. È un dato che racconta bene un presente in cui il dibattito pubblico è ancora guidato in gran parte dagli adulti, mentre la voce dei giovani fatica a emergere’. E’ la considerazione della... 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Giovannacci su classifica Sole 24 Ore: "Investiamo sui giovani proprio perché ce n’è bisogno"

Approfondimenti da altre fonti

Il Sole 24 Ore: indice del clima 2025, Bari al primo posto in classifica - Secondo la classifica pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, il capoluogo pugliese e' per il secondo anno sul gradino piu' alto del podio, seguito da due territori della costa Adriatica: la vicina ... 🔗Secondo borsaitaliana.it

Male la Regione nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità del clima nelle città - Nessuna provincia lombarda tra le prime cinquanta. Sondrio, 66esima, è la migliore in regione nella classifica del Sole 24 Ore che fotografa il benessere climatico in 107 capoluoghi, con 15 ... 🔗Da rainews.it

Il Sole 24 Ore: indice del clima 2025, Bari al primo posto in classifica -2- - Aumentati gli eventi climatici estremi (Il Sole 24 Ore Radiocor ... senza pioggia e delle notti tropicali. In chiusura di classifica c'e' Caserta, preceduta da Terni, dalle province del Nord ... 🔗Secondo borsaitaliana.it