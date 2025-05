Giovani voci contro la guerra | due studenti aretini premiati a Firenze nel concorso ANVCG Toscana

Due giovani talenti di Arezzo, Safin Rahman ed Emily Calin, si sono aggiudicati premi nel concorso regionale “La paura: hai paura della guerra?”, organizzato dall’ANVCG Toscana. Questo riconoscimento celebra le loro voci di riflessione e impegno contro la guerra, mettendo in luce l'importanza della sensibilizzazione tra le nuove generazioni sui temi della pace e della solidarietà.

Due studenti dell'Istituto Comprensivo "IV Novembre" di Arezzo, Safin Rahman ed Emily Calin, si sono distinti al concorso regionale "La paura: hai paura della guerra?", promosso dalla sezione toscana dell'ANVCG (Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra). I due alunni hanno conquistato rispettivamente il secondo e il terzo posto, mentre un'altra studentessa dell'istituto, Tasfia Sheik, ha partecipato alla fase finale. Il concorso, che ha coinvolto oltre cento ragazze e ragazzi delle scuole medie di tutta la Toscana, invitava a riflettere sulle conseguenze dei conflitti armati e sull'importanza di costruire una cultura della pace...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

