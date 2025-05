Giovani talenti Quattro big e una sorpresa

Dal 1° giugno, il Teatro del Popolo di Castelfiorentino ospiterà la quarta edizione della "Be.Go Music Academy", un evento imperdibile dedicato ai giovani talenti. Quattro artisti di spicco saliranno sul palco, accompagnati da una sorpresa top secret. Quattro giorni di formazione, esperienza e divertimento, pronti a scoprire nuove promesse della musica. Non perdere l'occasione di fare parte di questa straordinaria esperienza!

Quattro big pronti a calcare il palco del Teatro del Popolo di Castelfiorentino e un ospite ancora top secret. Torna la "Be.Go Music Academy", da giovedì a domenica 1 giugno, quattro giornate intense di formazione, esperienza e divertimento. Tra gli artisti protagonisti della quarta edizione, arriveranno a Castelfiorentino ospiti di "Due Chiacchiere con." il rapper Gemitaiz nella giornata di apertura, la cantante Chiara Galiazzo insieme al cantautore Pierdavide Carone venerdì 30 e Marco Masini (che proprio quest’anno celebra 35 anni di carriera) sabato 31. Il nome dell’artista che intratterrà i partecipanti dell’accademia nella giornata di chiusura verrà svelato in seguito... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovani talenti. Quattro big e una sorpresa

Ulteriori approfondimenti disponibili online

GRS: quattro giovani talenti approdano nel mondo della radio professionale; Lumina: nasce al Giglio il festival che accende il talento dei giovani registi; Quattro atleti di Indomita Valtellina River ai Mondiali di Rafting 2025; Sette opere nella prossima stagione del Teatro Municipale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sanremo Giovani 2024, ecco chi sono i quattro finalisti - Ieri sera in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo non solo i 30 big in gara hanno svelato i ... giurati fuori onda). I quattro nuovi talenti sono stati scelti da una rosa di 46 giovani selezionati ... 🔗Scrive billboard.it

I Giovanissimi talenti mantovani aprono la strada ai big del Giro - Marcaria Anche i giovani della selezione provinciale dell’Fci saranno tra i protagonisti dei momenti che precederanno l’arrivo a Viadana della 12ª tappa ... 🔗Come scrive vocedimantova.it

Non solo Arena, 7 giovani talenti della Serie C già nel mirino delle big di Serie A - Emanuele RAO: attaccante classe 2006 della Spal. Alla voce grandi talenti di grandi piazze in difficoltà lui non poteva mancare. Tra le note liete delle ultime tribolate annate a Ferrara ... 🔗msn.com scrive