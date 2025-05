Giovani Masterchef ai fornelli a scuola | Lezioni in modo diverso tra le pentole

Nella 2°F dell’Istituto Liguria, stiamo imparando la geografia europea in modo creativo! Abbiamo deciso di esplorare la cultura dei vari Paesi attraverso la loro gastronomia, cucinando piatti tipici. Tra le pentole e il divertimento, abbiamo preparato il Croque Monsieur per scoprire i sapori della Francia e altro ancora, trasformando le lezioni in un’esperienza gustosa e coinvolgente.

Noi ragazzi della 2°F dell’Istituto Liguria, stiamo studiando in geografia alcuni Paesi europei. Per conoscere meglio la cultura di questi Stati abbiamo deciso di approfondire anche i loro gusti gastronomici. Per questo abbiamo cucinato i piatti tipici di alcuni di essi: il Croque Monsieur per la Francia (un grosso toast con prosciutto e formaggio), l’Insalata greca (ricca di feta e olive) per la Grecia, la Paella valenciana (riso con pollo e verdure) per la Spagna, il Pudding (un particolare budino al cioccolato) e l’Apple Pie (una torta con sfoglia e mele) per l’Inghilterra, la famosa Insalata russa per la Russia, la tipica Insalata di patate della Germania, il Sernik, tipico dolce Polacco e tanti altri... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giovani Masterchef ai fornelli a scuola : "Lezioni in modo diverso tra le pentole"

