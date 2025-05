Giovani imprenditori agricoli tax credit sulla formazione in arrivo

Un'importante opportunità si profila per i giovani imprenditori agricoli: è in arrivo un tax credit dedicato alla formazione. Riservato a chi ha tra i 18 e i 40 anni e ha avviato l'attività agricola dal 1° gennaio 2021, questo contributo mira a sostenere la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni nel settore, incentivando investimenti nella formazione e nell'innovazione.

Possono richiedere il contributo gli imprenditori del settore di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti, che hanno iniziato l’attività agricola dal 1° gennaio 2021 in poi... 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Cosa riportano altre fonti

Credito d’imposta fino a 2.500 euro per i giovani imprenditori agricoli - I giovani imprenditori agricoli possono ottenere un credito d'imposta fino a 2.500 per la formazione. I requisiti per accedere all'agevolazione - Leggi e prassi / Pubblico, MEF - Ministero dell’Econom ... 🔗Da msn.com

Regime agevolato giovani imprenditori agricoli 2025: come funziona e novità nel modello Redditi SC - Scopri il nuovo regime fiscale al 12,5% per giovani imprenditori agricoli e le novità nei modelli Redditi SC 2025. Requisiti, vantaggi e guida pratica. 🔗Lo riporta commercialista.it

Bonus di 7.515 euro l’anno per i giovani imprenditori agricoli - I giovani imprenditori agricoli possono avere bonus di importo fino a 7.515 euro l’anno. Ricambio generazionale e sostegno al reddito, questi gli obiettivi previsti dalla PAC 2023-2027. La Politica ... 🔗Secondo money.it

PMI agricole: agevolazioni e mutui tasso zero per i giovani