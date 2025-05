Giovani Ferrara quinta in Italia per qualità della vita | bene lo sport male il lavoro

Ferrara si conferma un'ottima città per i giovani, posizionandosi al quinto posto in Italia per qualità della vita, secondo l'indagine del Sole 24 Ore. Questo risultato positivo mette in luce le buone opportunità offerte nel settore sportivo, mentre emergono criticità nel mercato del lavoro. Un quadro incoraggiante per i ragazzi ferraresi, che evidenzia le sfide e i successi della città nel contesto regionale.

Ferrara quinta in Italia per qualità della vita dei giovani. E' un risultato incoraggiante quello che arriva dall'indagine del Sole 24 Ore circa le condizioni di vita dei ragazzi sul nostro territorio, anche considerando il fatto che in Emilia Romagna, per una volta, guardiamo tutti dall'alto...

