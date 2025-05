Giovani expat perché i ragazzi lasciano l' Italia | solo 1 su 4 per lavoro

Negli ultimi anni, sempre più giovani italiani scelgono di lasciare il paese, ma sorprendentemente solo un quarto di loro lo fa per opportunità lavorative. Questi expat cercano formarsi e vivere nuove esperienze professionali all'estero, con una crescente consapevolezza. La maggior parte di loro è aperta a un possibile ritorno in Italia, a condizione che vengano create le giuste condizioni per farlo.

I giovani italiani partono per formarsi, crescere e sperimentare nuovi contesti professionali. La mobilità giovanile all’estero aumenta, ma è sempre più consapevole, progettuale e spesso temporanea, infatti, due giovani su tre considerano possibile un ritorno in Italia, a patto che si creino condizioni più favorevoli: non solo salari più competitivi (91,5%), ma anche valorizzazione del merito (78%), reali opportunità di crescita professionale (71,2%) e una maggiore cultura manageriale nelle imprese (42,9%). È quanto emerge dal nuovo dossier “Giovani all’estero: tra opportunità di lavoro e voglia di crescita”, realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e che sarà presentato a Genova nel corso del Festival del Lavoro... 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Giovani expat, perché i ragazzi lasciano l'Italia: solo 1 su 4 per lavoro

