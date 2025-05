Giovani e bambini Zandonella Lega | Piacenza scivola ancora

L'ultimo aggiornamento della classifica sulla qualità della vita per i giovani del Sole 24 Ore segna un netto declino per Piacenza, scivolando al 23° posto. A soli tre anni dalla vetta raggiunta sotto l'amministrazione di centrodestra, questo coinvolgente cambiamento solleva interrogativi sulle attuali politiche e sull'attenzione riservata alle esigenze delle nuove generazioni. L'articolo esplora le ragioni di questo significativo calo e le reazioni al riguardo.

«L’aggiornamento della classifica sulla qualità della vita per i giovani pubblicata dal Sole 24 Ore è impietoso: Piacenza scende al 23° posto. Solo tre anni fa, con la tanto criticata - da parte dei soliti noti - amministrazione di centrodestra, eravamo primi. Non stupisce che chi criticava solo... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Giovani e bambini, Zandonella (Lega): «Piacenza scivola ancora»

