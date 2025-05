Giornata senza tabacco Fondazione Veronesi e Aiom | tassarlo funziona’

In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, la Fondazione Veronesi e l'AIOM sottolineano l'importanza di incrementare la tassazione sul tabacco come misura efficace per ridurre il consumo. I dati provenienti da Francia e Irlanda, analizzati dal Cergas della Sda Bocconi, confermano che tale intervento non solo è sostenuto dalla popolazione, ma risulta anche decisivo nella lotta contro il fumo.

(Adnkronos) – Aumentare la tassazione sul tabacco è una misura fondamentale, efficace e largamente accettata. Lo dimostrano i dati provenienti da Francia e Irlanda raccolti e analizzati dal Centro di ricerche sulla Gestione dell’assistenza sanitaria e sociale (Cergas) di Sda Bocconi School of Management e una nuova indagine condotta da AstraRicerche su richiesta di Fondazione . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Giornata senza tabacco, Fondazione Veronesi e Aiom: tassarlo funziona’

Su questo argomento da altre fonti

Giornata mondiale senza tabacco: alzare il prezzo di tutti i prodotti: così calano i consumatori e si «salvano» gli adolescenti; Giornata Mondiale senza tabacco: nelle Case di Comunità informazioni per smettere di fumare; Giornata mondiale senza tabacco: le iniziative dell’Asst Papa Giovanni; I sacchetti di nicotina: che cosa sono e perché meritano attenzione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Giornata senza tabacco, Fondazione Veronesi e Aiom: tassarlo funziona' - (Adnkronos) - Aumentare la tassazione sul tabacco è una misura fondamentale, efficace e largamente accettata. Lo dimostrano i dati provenienti da Francia e Irlanda raccolti e analizzati dal Centro di ... 🔗Secondo msn.com

Giornata mondiale senza tabacco: alzare il prezzo di tutti i prodotti: così calano i consumatori e si «salvano» gli adolescenti - Aumentare il costo è un deterrente decisivo per scoraggiare il consumo fra i giovani e non solo: in Francia e Irlanda ha funzionato. L'appello di Fondazione Veronesi e Associazione Italiana di Oncolog ... 🔗Riporta msn.com

Più tasse sul tabacco per salvare vite: l’appello di Fondazione Veronesi e AIOM - In Italia cresce il consenso per tasse più alte sul tabacco. Il 60% degli italiani favorevole a pacchetti da almeno 11-12 euro. Francia e Irlanda: con pacchetti da 11 a 15 euro, calano fumo giovanile ... 🔗Segnala insalutenews.it