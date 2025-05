Giornata mondiale senza tabacco | una camminata il 1 giugno nel centro città

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, la UISP di Ancona, insieme ad AST Ancona, al Comune e alla LILT, invita i cittadini a partecipare a una camminata per la salute il 1° giugno. L'evento, intitolato “Accendi una passione, non la sigaretta”, mira a sensibilizzare l'importanza di uno stile di vita sano e senza fumi. Un'opportunità per promuovere benessere e condivisione nella comunità.

ANCONA - In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, la UISP di Ancona, in collaborazione con AST Ancona, Comune di Ancona- Assessorato Servizi Sociali e la LILT sezione di Ancona, organizza per domenica 1° giugno una camminata per la salute dal titolo "Accendi una passione, non la sigaretta".

