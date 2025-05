Giornata mondiale senza tabacco le iniziative dell' Ausl per smettere di fumare

In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, l’AUSL lancia diverse iniziative per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di smettere di fumare. Nonostante sia una delle principali cause di malattie respiratorie e cardiovascolari, il 26% dei romagnoli continua a fumare. Questo articolo esplora le attività promosse dall’AUSL per un futuro senza fumo e i vantaggi di liberarsi da questa abitudine dannosa.

È tra le principali cause di numerose patologie cronico-degenerative a carico dell’apparato respiratorio e cardiovascolare e il maggior fattore di rischio evitabile di morte precoce, eppure la sigaretta continua a essere una cattiva abitudine per il 26% dei romagnoli. Anche quest’anno, in vista... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Giornata mondiale senza tabacco, le iniziative dell'Ausl per smettere di fumare

