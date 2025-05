Giornata mondiale senza tabacco | le iniziative dell’Asst Papa Giovanni

In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo lancia una serie di iniziative per promuovere la salute e combattere il fumo. Dal 30 maggio al 6 giugno, le attività mirano a sensibilizzare la comunità sui rischi legati al tabacco e a supportare i cittadini nel loro percorso verso uno stile di vita senza fumo.

Bergamo. In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco promossa ogni 31 maggio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ASST Papa Giovanni XXIII rinnova il proprio impegno contro il fumo con varie iniziative in programma nella settimana dal 30 maggio al 6 giugno. Venerdì 30 maggio dalle 9.30 alle 12 all' Ospedale Papa Giovanni XXIII verrà allestito un gazebo informativo in Hospital Street: nei pressi dell'ingresso principale (tra torre 4 e 5), volontari della Lega italiana per la Lotta contro i tumori LILT Onlus Bergamo e di "Insieme si può. Insieme funziona", medici pneumologi ed oncologi dell'Ospedale di Bergamo e studenti dei corsi di Laurea dell'Università di Milano Bicocca con sede a Bergamo saranno a disposizione per dare informazioni sui danni provocati dal tabacco e consigli utili per smettere...