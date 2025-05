Giorgia Meloni a Bologna dal rapporto con l’Ue al caro energia Poi la visita al Tecnopolo con Metsola

Giorgia Meloni è stata protagonista di una intensa giornata a Bologna, dove ha affrontato temi cruciali come il rapporto con l'Unione Europea e il caro energia. Il suo programma ha incluso una visita al Tecnopolo, accompagnata dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Tuttavia, l'evento è stato segnato da contestazioni da parte di attivisti, che hanno espresso le loro preoccupazioni lungo il percorso della premier.

Bologna, 27 maggio 2025 - La giornata di Giorgia Meloni a Bologna inizia alle 11, quando arriva all’Assemblea di Confindustria all’Europauditorium. Poco prima diverse contestazioni, dal Liceo Minghetti al corteo degli attivisti del collettivo Osa, partito dal parco Don Bosco. Le parole della premier, in tailleur beige, dopo la relazione del presidente degli industriali Emanuele Orsini che ha chiesto interventi ‘urgenti’ sull’energia e un cambio di passo all’Europa su alcune politiche, dal Green Deal alle norme sul packaging, partono da un assunto: “L’Italia si presenta credibile davanti a un quadro economico e finanziario di estrema difficoltà... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giorgia Meloni a Bologna, dal rapporto con l’Ue al caro energia. Poi la visita al Tecnopolo con Metsola

