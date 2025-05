Giorgia De Marchi è Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2025

Giorgia De Marchi è stata incoronata Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2025 durante una serata ricca di emozioni e talento al Kursaal Centro Congressi. L'evento, organizzato dall'agenzia Mecforyou in collaborazione con l'amministrazione comunale, ha celebrato la bellezza e la cultura della regione, con performance e momenti indimenticabili che hanno incantato il pubblico presente.

Una serata di emozioni, talento e bellezza ha illuminato il Kursaal Centro Congressi, che ha ospitato la Finalissima Regionale di Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2025. L’evento, organizzato dall’agenzia Mecforyou, in collaborazione con l’amministrazione comunale e il Kursaal Centro Congressi presentato da Emily Miozzo, ha visto trionfare Giorgia De Marchi, 26 anni di Cividale del Friuli. Miss Mondo, il concorso di bellezza più antico e prestigioso al mondo, non è solo un evento glamour, ma anche un’occasione per fare del bene. Grazie all’iniziativa “Beauty with a Purpose”, ideata da Julia Morley nel 1972, il concorso ha raccolto oltre 1 miliardo di dollari a favore dei bambini bisognosi in tutto il mondo... 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Giorgia De Marchi è Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2025

