Gioco d’azzardo oltre 25 miliardi nel 2024 In vetta Bergamo Treviglio e Seriate

Il gioco d'azzardo in Italia raggiungerà oltre 25 miliardi di euro nel 2024, con Bergamo, Treviglio e Seriate in testa alla classifica. Secondo l'analisi del MEF, si registra un incremento del 9,2% rispetto al 2023, trainato da un boom del settore online (+21,8%). Nonostante l'alta spesa media di 7 milioni al giorno, solo un centinaio di persone cerca aiuto, evidenziando una grave sottovalutazione del problema.

L'ANALISI. I dati del Mef: più 9,2% rispetto al 2023. Boom del settore on line: più 21,8%. In media giocati 7 milioni al giorno. Riglietta: «Solo cento persone in cura al Serd: troppo poche»

