Ginnastica artistica Moschettieri all’arrembaggio L’Italia sogna il podio agli Europei con una squadra olimpica

L'Italia si prepara a scrivere una nuova pagina nella storia della ginnastica artistica, con la squadra olimpica pronta a contendere il podio agli Europei 2025. Dopo l'opening dedicata alle donne, oggi è il turno degli uomini, che scenderanno in pedana a Lipsia per le qualificazioni e le finale a squadre. L'appuntamento è fissato per le 17:30. Inizia l'avventura dei "moschettieri" contro le migliori squadre europee!

Dopo la giornata d'apertura riservata alle donne, gli Europei 2025 di ginnastica artistica proseguono con la disputa delle qualificazioni maschili, che assegneranno anche le medaglie della gara a squadre. L'Italia scenderà in pedana a Lipsia (Germania) alle ore 17.30 nella terza e ultima suddivisione, con il sogno di salire sul podio del team event continentale dopo l'argento di Monaco 2022, l'oro di Antalya 2023 e il bronzo dello scorso anno a Rimini. La nostra Nazionale si presenterà all'appuntamento con quattro quinti della formazione capace di concludere le Olimpiadi di Parigi 2024 con un ragguardevole sesto posto, al ritorno nella rassegna a cinque cerchi dopo aver saltato due cicli...

