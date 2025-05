Ginnastica artistica l’Italia firma il poker da vera potenza agli Europei | Russia e Romania sono più vicine!

L'Italia si conferma una vera potenza nella ginnastica artistica, trionfando nella gara a squadre femminile agli Europei 2025 di Lipsia. Le azzurre hanno sbaragliato la concorrenza, superando Germania e Francia, e aggiungendo così un altro oro al loro straordinario palmarès, dopo il successo di Rimi dell'anno scorso. Un risultato che sottolinea la crescita e la determinazione del team italiano in un contesto europeo sempre più competitivo.

L'Italia ha vinto la gara a squadre femminile in apertura degli Europei 2025 di ginnastica artistica, trionfando nitidamente a Lipsia davanti alla Germania padrona di casa e alla Francia. Le azzurre si sono confermate sul trono del Vecchio Continentale dopo il dominio inscenato dodici mesi fa a Rimini e hanno così conquistato la medaglia d'oro nel team event per la quarta volta nella storia, considerando anche l'apoteosi di Volos 2006 e la stoccata di Monaco 2022. La nostra Nazionale occupa il terzo posto nel medagliere che tiene in considerazione i risultati ottenuti nell'evento che premia la caratura tecnica, la profondità e il tasso agonistico del movimento ginnico di un intero Paese...