Ginnastica artistica le pagelle dell’Italia | Casali e Targhetta volanti Bartolini coriaceo Abbadini grintoso

L'Italia ha brillato agli Europei 2025 di ginnastica artistica, ottenendo la medaglia di bronzo nella gara a squadre a Lipsia. I "Moschettieri", rappresentati da Casali, Targhetta e Bartolini, hanno dimostrato grinta e determinazione, riconfermandosi sul podio europeo per il secondo anno consecutivo. Scopriamo i momenti salienti delle loro performance e le pagelle dei protagonisti.

L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre degli Europei 2025 di ginnastica artistica, salendo sul podio a Lipsia (Germania) alle spalle di Gran Bretagna e Svizzera. I Moschettieri hanno saputo confermarsi sul terzo gradino continentale come dodici mesi fa a Roma, dopo l’argento del 2022 e l’oro del 2023. Di seguito le pagelle dei ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro, che hanno ottenuto un altro risultato di lusso dopo il sesto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024. PAGELLE ITALIA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA. LORENZO MINH CASALI: 9. Primo al corpo libero! Il miglior esercizio al quadrato del turno preliminare è stato firmato dall’azzurro con un perentorio 14... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica artistica, le pagelle dell’Italia: Casali e Targhetta volanti, Bartolini coriaceo, Abbadini grintoso

