Ginnastica artistica i qualificati alle finali degli Europei 2025 | Casali primo al corpo libero!

A Lipsia, in Germania, si è completata la selezione per le finali degli Europei 2025 di ginnastica artistica. Tra i qualificati, spicca Lorenzo Minh Casali, che ha conquistato il primo posto al corpo libero. I migliori 24 atleti del concorso generale e le prime otto posizioni in ciascuna specialità hanno ottenuto il pass per la competizione finale, promettendo un evento di alto livello.

A Lipsia (Germania) si è delineato il quadro dei qualificati alle varie finali degli Europei 2025 di ginnastica artistica: i migliori 24 atlete nel concorso generale individuale e i prime otto in ciascuna specialità si sono meritate l’accesso all’atto conclusivo. Lorenzo Minh Casali ha fatto la voce grossa: primo posto al corpo libero! Fanno festa anche Gabriele Targhetta e Yumin Abbadini, rispettivamente secondo e quinto al cavallo con maniglie. Si merita l’atto conclusivo anche Nicola Bartolini, quinto al volteggio. Per quanto riguarda l’all-around, invece, avanzano Abbadini (decimo) e Mario Macchiati (ventesimo)... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica artistica, i qualificati alle finali degli Europei 2025: Casali primo al corpo libero!

