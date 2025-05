Ginnastica artistica i Moschettieri sono una garanzia! L’Italia conquista il bronzo a squadre agli Europei

L'Italia si conferma ai vertici della ginnastica artistica, conquistando un prestigioso bronzo a squadre maschile agli Europei 2025. I Moschettieri, simbolo di talento e determinazione, continuano a brillare nel team event, dimostrando la loro straordinaria preparazione tecnica e la capacità di competere ai massimi livelli. Una prestazione che rinforza la reputazione di eccellenza del settore e infonde entusiasmo per il futuro.

L'Italia ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella gara a squadre maschile che ha animato la seconda giornata degli Europei 2025 di ginnastica artistica. I Moschettieri sono ormai diventati una garanzia nel team event, la prova che premia la profondità, la caratura tecnica e la qualità agonistica del movimento ginnico di un'intera Nazione: dopo l'argento a Monaco 2022, l'oro ad Antalya 2023 e il bronzo a Rimini 2025, gli azzurri sono saliti sul podio continentale per la quarta volta consecutiva, esultando a Lipsia (Germania) con il punteggio complessivo di 242.826. I ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro si sono resi protagonisti di una gara di grande sostanza e solidità, come ci hanno abituato a fare negli ultimi anni: pochi picchi e pochi fronzoli, ma tanta compattezza di gruppo, sbavature limitate e capacità di recuperare dopo i rari sbagli, aiutandosi l'uno con l'altro...

