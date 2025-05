Ginnastica artistica Casali spaziale agli Europei | primo al corpo libero! Targhetta show Bartolini e Abbadini in finale

Lorenzo Minh Casali conquista la scena agli Europei 2025 di ginnastica artistica, piazzandosi al primo posto nelle qualificazioni al corpo libero con un impressionante punteggio di 14.433. La sua performance a Lipsia, caratterizzata da un esercizio spettacolare, non solo gli consente di accedere alla finale, ma lo proietta anche tra i grandi del panorama europeo. Insieme a lui, anche Targhetta, Show, Bartolini e Abbadini brillano in competizione.

Lorenzo Minh Casali ha sbalordito nelle qualificazioni agli Europei 2025 di ginnastica artistica, eseguendo un esercizio strepitoso al corpo libero. Il nostro portacolori ha firmato il miglior punteggio di giornata sulla pedana di Lipsia (Germania), siglando un perentorio 14.433 (5.6 la nota di partenza, 8.733 per l’esecuzione, un decimo di bonus) e lasciandosi alle spalle delle stelle assolute come l’israeliano Artem Dolgopyat (14.400 per il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e argento di Parigi 2024), i britannici Harry Hepworth (14.400) e Luke Whitehouse (14.266). Gabriele Targhetta si è presentato in terra tedesca da individualista (non ha dunque contribuito alla prestazione della squadra, che ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nel team event) e al cavallo con maniglie si è confermato un superbo specialista, confezionando un esercizio di enorme sostanza (14... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica artistica, Casali spaziale agli Europei: primo al corpo libero! Targhetta show, Bartolini e Abbadini in finale

Approfondimenti da altre fonti

Ginnastica artistica, World Cup Osijek: Casali in finale a parallele e sbarra, Bartolini promosso al volteggio - Dopo una prima giornata senza finali di specialità conquistate, gli italiani in gara alla Gradski Vrt Arena di Osijek, in Croazia, sede della quarta tappa della World Cup di Ginnastica Artistica, ... 🔗Da sportface.it

Ginnastica artistica: Bartolini, Abbadini, Casali e Targhetta fuori dalle prime finali in Coppa del Mondo - va in scena una tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, a cui partecipano quattro italiani: Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali e Gabriele Targhetta. Gli azzurri non ... 🔗oasport.it scrive

Tutto quello che c’è da sapere sugli Europei 2025 di ginnastica artistica a Lipsia - Scopri tutte le informazioni sugli europei di ginnastica artistica 2025 Dal 26 al 31 maggio Lipsia diventerà il centro della ginnastica europei, dando il via alla competizione continentale del 2025. L ... 🔗Si legge su informazione.it