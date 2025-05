Giglio e Yulia Bruschi si candidano per l’Isola dei famosi cosa ha detto la coppia

Giglio e Yulia Bruschi, noti ex gieffini, annunciano la loro candidatura per partecipare all'Isola dei famosi. In un'apparizione a Casa Lollo 2 con Lorenzo Pugnaloni, la coppia ha condiviso emozioni e piani futuri, rivelando l’intensa connessione nata dopo il Grande Fratello. Scopriamo cosa hanno dichiarato e quali aspettative hanno per questa nuova avventura!

Yulia Bruschi e Giglio vorrebbero partecipare all'Isola dei famosi, cosa hanno detto gli ex gieffini. Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Giglio e Yulia Bruschi dopo il Grande Fratello, i due sono stati ospiti di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo 2 dove si sono lasciati sfuggire interessanti rivelazioni. Gli ex gieffini oltre a parlare del loro rapporto hanno anche rivelato che parteciperebbero volentieri all' Isola dei famosi, lui ha detto: "Mi piacerebbe davvero partecipare all'Isola dei Famosi, è un contesto che sento mio. Se dovessi scegliere, partirei anche adesso. Al Grande Fratello non mi sentivo completamente a mio agio, mentre in un ambiente più selvaggio mi troverei perfettamente"...

