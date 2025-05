Giglio e Yulia Bruschi rifiutano Temptation Island ma si candidano per l’Isola gli ex GF | Partiremmo subito

Giglio e Yulia Bruschi, noti per la loro partecipazione al Grande Fratello, hanno deciso di non prendere parte a Temptation Island, ma hanno manifestato un forte desiderio di candidarsi per l'attuale edizione de L'Isola dei Famosi. I due ex concorrenti, attratti dall'avventura e dalla sfida del reality, sono pronti a partire: scopriamo i dettagli della loro scelta!

Giglio e Yulia Bruschi si candidano per l'edizione in corso dell'Isola dei famosi. Usciti dalla Casa del Grande Fratello, i due hanno apertamente lasciato trapelare il comune interesse verso il reality show condotto da Veronica Gentili...

