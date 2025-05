Gigante-Tsitsipas Roland Garros 2025 | orario programma tv streaming

Matteo Gigante è pronto a sfidare Stefanos Tsitsipas nel secondo turno del Roland Garros 2025, dopo aver brillantemente superato le qualificazioni e il primo turno. Con l'ambizione di compiere un'impresa storica, l'italiano si prepara a dare il massimo. Scopri orari, programma TV e streaming per non perdere questo imperdibile incontro!

Matteo Gigante sogna la grande impresa in vista della sfida a Stefanos Tsitsipas con in palio un posto al terzo turno del Roland Garros 2025. Il tennista azzurro, dopo aver superato le qualificazioni ed il primo atto del tabellone principale, non vuole fermarsi e spera di mettere in difficoltà anche un ex numero 3 al mondo che fu capace di sfiorare il titolo proprio a Parigi nel 2021. I due non si sono mai incrociati nel Tour, quindi Gigante dovrà provare a sorprendere almeno all’inizio il campione greco utilizzando al meglio il suo dritto mancino nella diagonale sinistra per stimolare il colpo meno sicuro dell’avversario, il rovescio... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gigante-Tsitsipas, Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming

