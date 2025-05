Giancarlo Magalli fa una battuta su Francesca Manzini Caterina Balivo | Ma ho sentito bene?

Giancarlo Magalli ha scatenato ilarità e qualche polemica durante una recente apparizione nel programma di Caterina Balivo, dove ha fatto una battuta poco appropriata su Francesca Manzini. La reazione sorpresa della Balivo ha sollevato interrogativi sulla sensibilità dell'umorismo di Magalli. Scopriamo i dettagli di questo episodio divertente ma controverso.

Giancarlo Magalli si fa scappare una battuta poco carina su un’ospite di Caterina Balivo, l’imitatrice e conduttrice Francesca Manzini. E’ . Giancarlo Magalli fa una battuta su Francesca Manzini. Caterina Balivo: “Ma ho sentito bene?” su Perizona.it... 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Giancarlo Magalli fa una battuta su Francesca Manzini. Caterina Balivo: “Ma ho sentito bene?”

