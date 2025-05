Giallo sulla tregua nella Striscia C’è l’ok di Hamas Ma gli Usa negano

In un contesto di tensione crescente, la tregua nella Striscia di Gaza riceve il via libera da Hamas, mentre gli Stati Uniti negano ufficialmente. Le forze israeliane avviano un'operazione senza precedenti a Khan Yunis, mentre il ministro Ben Gvir incita la popolazione contro gli arabi. In Italia, si programmano manifestazioni a sostegno della Palestina, con l'obiettivo di influenzare i referendum imminenti. Scopri di più nei due articoli successivi.

Operazione senza precedenti delle Idf a Khan Yunis. Il ministro Itamar Ben Gvir aizza la folla contro gli arabi: «Non aiuti, ma pallottole».. In Italia, la data per la manifestazione pro Pal sarebbe il 7, in modo da spingere anche i referendum.. Lo speciale contiene due articoli...

