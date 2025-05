Gestori senza licenze e con reati tributari alle spalle sigilli e multa da 16 mila euro a un locale in via Del Vespro

La polizia municipale ha sequestrato un locale in via del Vespro privo di licenza e con gravi irregolarità fiscali. Durante l'intervento, sono stati trovati gestori con precedenti reati tributari, risultati in una multa di 16 mila euro. L’azione mira a garantire il rispetto delle normative amministrative e fiscali nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.

La polizia municipale ha sequestrato sabato un locale in via Del Vespro privo di insegna e di tutti i requisiti e i titoli previsti dalle normative amministrative e fiscali. "L'attività - si legge in una nota dei vigili - era adibita e attrezzata per la somministrazione di alimenti e bevande... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Gestori senza licenze e con reati tributari alle spalle", sigilli e multa da 16 mila euro a un locale in via Del Vespro

Su questo argomento da altre fonti

I migliori casinò online senza licenza per gli italiani nel 2023 - La pratica viene chiusa solo dopo un colloquio tra l’ente e i gestori della piattaforma. Dopo questa intervista, se positiva, il casinò senza licenza AAMS potrà andare online. Come giocare sui ... 🔗Si legge su blitzquotidiano.it

Licenze bar revocate ad Ancona: il caso di un titolare con diverse condanne penali - Il titolare del bar ha collezionato una serie di reati che hanno portato a numerose denunce ... hanno ritenuto opportuno intervenire per proteggere la comunità. La revoca delle licenze si inserisce in ... 🔗Secondo gaeta.it

ARMA in casa SENZA PORTO D’ARMI è reato? | Avv. Angelo Greco