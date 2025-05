Gestione Separata Inps rimborsa chi ha pagato troppi contributi Le istruzioni

L'articolo offre un'analisi delle procedure di rimborso per i lavoratori e collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS che hanno versato contributi eccedenti. Verranno descritte le modalità di calcolo dei contributi, le aliquote applicabili e le istruzioni per richiedere il rimborso, garantendo così un'informazione utile per tutelare i diritti previdenziali.

I lavoratori e collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS hanno diritto al pari dei dipendenti di maturare i contributi a finanziamento delle prestazioni previdenziali (pensioni) e assistenziali. Il calcolo dei contributi Gestione separata avviene applicando una determinata aliquota percentuale ai compensi percepiti dagli iscritti, nel rispetto tuttavia di un massimale annuo di importo. Una volta superato il massimale, annualmente rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, gli iscritti non sono più obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione...

