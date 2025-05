Gesam Reti | bilancio ok 3 milioni e mezzo di utili

Gesam Reti ha registrato un bilancio positivo, chiudendo con un utile netto di 3,5 milioni di euro e ricavi di 17,8 milioni, segnando un incremento di 5,3 milioni rispetto all'anno precedente. Questi risultati sono frutto della gestione efficace dell'azienda, di proprietà comunale attraverso Lucca Holding, la cui assemblea dei soci ha appena analizzato le performance aziendali.

Gesam Reti ha chiuso il bilancio in attivo con un utile netto di 3 milioni e 476 mila euro e ricavi per 17,8 milioni con un incremento di 5,289 milioni rispetto all'anno 2023: ecco i risultati conseguiti dall'azienda di proprietà comunale, attraverso Lucca Holding, la cui assemblea dei soci ha appena approvato il bilancio 2024. Il risultato di gestione evidenzia un incremento del 12% del dividendo distribuito al Comune di Lucca, che è azionista di maggioranza della società . Il bilancio è stato illustrato all'assemblea dei soci dal presidente di Gesam Marco Agnitti, la cui carica è stata riconfermata per il prossimo triennio...