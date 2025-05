Germania tre italiani feriti dopo il concerto di Geolier | per la polizia è tentato omicidio

Un violento episodio ha scosso Francoforte dopo il concerto del rapper Geolier, avvenuto il 2 maggio. Tre persone, tra cui un italiano, sono state ferite in un'aggressione che ha portato la polizia a avviare un'indagine per tentato omicidio. Gli eventi si sono svolti nella Jahrhunderthalle, nel quartiere di Höchst, sollevando interrogativi sulla sicurezza durante eventi pubblici.

La polizia di Francoforte ha avviato un’indagine per tentato omicidio per l’aggressione avvenuta lo scorso 2 maggio, dopo il concerto del rapper italiano Geolier alla Jahrhunderthalle nel quartiere di Höchst, in cui sono rimasti feriti un cittadino italiano e due tedeschi di origine italiana. La decisione, riferita a La Presse da un portavoce degli agenti di Francoforte, è stata presa sulla base della gravità delle lesioni riportate dal ragazzo tedesco con cognome italiano. È ancora da chiarire la dinamica dell’aggressione che, stando a quanto riferito dalla polizia, “è successa dopo il concerto, davanti alla sala”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Germania, tre italiani feriti dopo il concerto di Geolier: per la polizia è tentato omicidio

